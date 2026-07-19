Aproape 360 de amenzi și 31 de permise suspendate în Dolj, în doar 48 de ore

Polițiștii rutieri din Dolj au desfășurat, în ultimele 48 de ore, ample acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

Controalele au vizat depistarea șoferilor care depășesc limitele legale de viteză, precum și a celor care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe, potrivit IPJ Dolj.

Totodată, oamenii legii au acționat pentru combaterea indisciplinei în trafic în rândul pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

Amenzi de peste 90.000 de lei

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat aproximativ 360 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 90.000 de lei.

De asemenea, 31 de șoferi au rămas fără permis de conducere, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

În plus, polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru opt autovehicule care prezentau defecțiuni și nu îndeplineau condițiile de siguranță pentru a circula pe drumurile publice.

Prins cu 116 km/h într-o localitate

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat pe Drumul Județean 552, în localitatea Bucovăț.

Un tânăr de 24 de ani, din comuna Vela, a fost surprins de aparatul radar în timp ce conducea cu 116 km/h, depășind cu 66 km/h limita legală de viteză.

Șoferul a fost sancționat conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar polițiștii Biroului Rutier Craiova i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

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