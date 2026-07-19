O fată de 14 ani din Sadova, căutată de poliție după ce a plecat de acasă în timpul nopții

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bechet desfășoară căutări pentru găsirea unei minore în vârstă de 14 ani, din comuna Sadova, județul Dolj, care a plecat de la domiciliu în cursul nopții de 19iulie și nu a mai revenit.

Sesizarea a fost făcută în dimineața zilei de 19 iulie, la ora 02:45, de mama fetei, potrivit IPJ Dolj.

Conform acesteia, Petre Alexandra, în vârstă de 14 ani, a plecat de acasă în jurul orei 01:00, iar de atunci nu a mai putut fi contactată.

Semnalmentele minorei

Fata are următoarele semnalmente:

înălțime: aproximativ 1,65 metri;

greutate: aproximativ 45 de kilograme;

păr negru;

ochi căprui.

La momentul dispariției era îmbrăcată cu o rochie neagră și purta încălțăminte sport de culoare albă.

Polițiștii fac apel la persoanele care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla minora să apeleze de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

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