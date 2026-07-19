Victor Negrescu: România riscă să piardă peste 10 miliarde de euro din PNRR

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, avertizează că România se confruntă cu întârzieri importante în implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce pune în pericol absorbția fondurilor europene.

Acesta susține că, deși în spațiul public se discută frecvent despre reformele asumate prin PNRR, se vorbește prea puțin despre stadiul investițiilor și despre riscurile generate de întârzierile în derularea acestora.

„România riscă să piardă peste 10 miliarde de euro”

Invitat la Digi24, Victor Negrescu a reamintit că România a avut inițial alocată suma de 29 de miliarde de euro prin PNRR.

Potrivit acestuia, țara noastră a pierdut posibilitatea de a accesa aproximativ 9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, a fost penalizată cu aproximativ 500 de milioane de euro, iar până în prezent a încasat aproximativ 13 miliarde de euro.

„Important pentru noi este ca, pe lângă reforme, și proiectele să fie implementate și nu se spune suficient în spațiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor, care automat generează un risc în ceea ce înseamnă gradul de absorbție. Dacă pornim de la cifrele pe care le-am evocat, România riscă să piardă, față de propunerea inițială a Comisiei Europene, peste 10 miliarde de euro”, a declarat Victor Negrescu.

Reformele rămân un punct sensibil

Eurodeputatul PSD a recunoscut că unele dintre reformele asumate prin PNRR sunt dificil de adoptat și că există încă negocieri pe mai multe proiecte legislative.

În opinia sa, legea privind urbanismul are șanse să fie adoptată de Parlament, însă alte acte normative importante întâmpină dificultăți.

Legea salarizării unitare, sub semnul întrebării

Victor Negrescu consideră că unul dintre cele mai mari riscuri îl reprezintă legea salarizării unitare, despre care spune că nu există, în acest moment, garanția că va obține votul necesar în Parlament.

„Eu cred că urbanismul va trece, însă pe celelalte discuțiile nu sunt terminate și există riscul, cel puțin în ceea ce înseamnă legea salarizării unitare, ca această lege să nu treacă”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

Declarațiile vin într-un moment în care România încearcă să accelereze implementarea proiectelor și îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, pentru a evita pierderea fondurilor europene disponibile.

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