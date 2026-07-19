Poliția s-a autosesizat după apariția unor imagini cu o persoană agresată

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șimnicu de Sus au deschis o anchetă după apariția în spațiul public a unor imagini în care o persoană este agresată fizic. A fost deschis un dosar penal

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Oamenii legii s-au sesizat din oficiu vineri, 18 iulie, și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Sunt căutate toate persoanele implicate

Polițiștii desfășoară verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

În funcție de concluziile anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Victima nu a depus plângere

Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că, până în acest moment, persoana agresată nu a depus plângere penală. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incident.

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