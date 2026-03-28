Atenție șoferi!

Au intrat în vigoare noi reguli privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026. Astfel, dacă șoferii nu își plătesc toate amenzile de circulație, inclusiv cele din urmă, ei nu vor putea să își recupereze mai repede permisul suspendat. Prin această lege, guvernul încearcă să forțeze mâna rău-platnicilor, pentru că există foarte multe amenzi neplătite.

Este vorba despre toate amenzile luate de șoferi, inclusiv cele luate înainte de această dată. În momentul în care se solicită reducerea perioadei de suspendare, aceștia trebuie să facă dovada, printr-un certificat de atestare fiscală, că au achitat toate amenzile la regimul circulației.