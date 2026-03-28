Gala Măriuța – o seară în care muzica devine speranță pentru peste 1300 de suflete



Pe data de 3 aprilie, Restaurantul Ambasador va găzdui un eveniment cu totul special: Gala Măriuța, o seară dedicată solidarității, empatiei și dorinței de a schimba vieți.



Organizată de Asociația Măriuța, gala aduce în prim-plan o realitate care nu poate fi ignorată: peste 1300 de suflete depind zi de zi de sprijinul celor care aleg să le ofere o șansă. Salvarea lor nu înseamnă doar un moment de intervenție, ci un angajament continuu – hrană, îngrijire, adăpost și, mai presus de toate, demnitate.



Evenimentul promite o atmosferă emoționantă, în care muzica devine limbaj universal al binelui. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți precum Constantin Enceanu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Marian Medregoniu, Cristian Bănățeanu și Loredana Sotea, alături de alți invitați speciali care vor contribui la crearea unei seri memorabile.

Accesul la eveniment se face pe baza unei donații minime de 300 de lei, sumă care va fi direcționată integral către activitățile Asociației Măriuța. Fiecare bilet înseamnă mai mult decât participarea la un spectacol – înseamnă hrană pentru un suflet flămând, îngrijire pentru unul vulnerabil și speranță pentru un viitor mai bun.



Gala Măriuța nu este doar un eveniment caritabil. Este o invitație la implicare. Este dovada că, împreună, putem transforma compasiunea în acțiune și muzica în sprijin real pentru cei care au cea mai mare nevoie.

Pe 3 aprilie, la Craiova, fiecare participant va veni să asculte artiști… dar va pleca știind că a schimbat o viață.