O săptămână aniversară la Filarmonica „Oltenia”: Beethoven și colinde pentru sufletul Craiovei

121 de ani de istorie muzicală celebrați prin Simfonia a IX-a a lui Beethoven

Filarmonica „Oltenia” marchează în a doua jumătate a lunii decembrie o săptămână de referință pentru viața culturală a Craiovei. Miercuri, 17 decembrie 2025, de la ora 19:00, orchestra și corul Filarmonicii, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia, vor interpreta Simfonia nr. 9 de Ludwig van Beethoven. Evenimentul aniversar reunește orchestra, Corala Academică pregătită de maestrul de cor Pavel Șopov și soliști de excepție, într-un mesaj universal despre solidaritate, speranță și umanitate. Concertul încununează Festivalul Internațional Craiova Muzicală și peste un secol de tradiție muzicală.

Concrertul de Colinde – o întâlnire a generațiilor și tradițiilor

La doar două zile distanță, vineri, 19 decembrie 2025, Filarmonica „Oltenia” invită publicul la Concertul de Colinde, programat la orele 17:00 și 19:00. Corala Academică a Filarmonicii, împreună cu Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești și Corul de copii „Glasuri cristaline”, sub conducerea dirijorului Eduard Dinu, vor aduce pe scenă un repertoriu care îmbină colindele românești cu melodii internaționale. Evenimentul devine astfel un spațiu de întâlnire între generații, vocile copiilor și adulților creând o atmosferă caldă, potrivită pentru magia sărbătorilor.

Muzica, punte între comunitate, memorie și emoție

Cele două concerte diferite ca expresie muzicală transmit aceeași idee: muzica este un spațiu al comunității și al emoției împărtășite. Săptămâna aniversară confirmă încă o dată importanța Filarmonicii „Oltenia” în viața culturală a Craiovei, oferind publicului momente de neuitat și experiențe muzicale de excepție.

