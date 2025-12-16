Colinde și tradiții românești, aduse de elevii Colegiului Militar „Tudor Vladimirescu” la IPJ Dolj

Polițiștii din cadrul IPJ Dolj au fost vizitați, azi, de un grup de colindători format din elevii Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din municipiul Craiova, care au adus în instituție spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă.

Tinerii colindători au susținut un adevărat concert de colinde tradiționale românești, oferind publicului prezent momente artistice pline de emoție și încărcătură spirituală, specifice perioadei Crăciunului.

Tradiții strămoșești puse în scenă cu talent

Pe lângă interpretarea colindelor, elevii colegiului militar au realizat o incursiune în universul tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, transmise din generație în generație. Prin costume, cântece și momente artistice atent pregătite, aceștia au pus în scenă datini românești autentice, demonstrând talent, disciplină și respect față de valorile culturale.

Moș Crăciun, invitat special al evenimentului

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de apariția lui Moș Crăciun, care a oferit cadouri atât tinerilor colindători, cât și micuților participanți. Prezența acestuia a adus zâmbete și voie bună, transformând evenimentul într-un moment dinamic și plin de culoare.

Recunoștință pentru un moment de suflet

Întâlnirea a reamintit celor prezenți profunzimea spirituală a sărbătorilor românești de sfârșit de an, aducând bucurie și liniște sufletească. Reprezentanții IPJ Dolj și-au exprimat recunoștința față de elevii colindători, coordonați de profesorul Florin Ionescu, pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă.

Colinde interpretate și de un polițist doljean

După momentul susținut de elevii colegiului militar, atmosfera festivă a fost continuată de comisarul Ionuț Cotigă, din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională al IPJ Dolj, care a interpretat mai multe colinde și cântece tradiționale românești, întregind armonios evenimentul cultural-artistic dedicat sufletului și trăirilor interioare ale fiecărui spectator.

