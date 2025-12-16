(VIDEO) Opt morți după atacuri americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Pacific

Armata Statelor Unite a anunțat că a desfășurat atacuri asupra a trei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Oceanul Pacific, soldate cu moartea a opt persoane. Operațiunile fac parte dintr-o campanie militară intensificată a administrației președintelui Donald Trump împotriva rețelelor de trafic de stupefiante din regiune.

Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a publicat imagini ale atacurilor pe rețelele de socializare, precizând că navele „tranzitau rute cunoscute pentru traficul de droguri” și erau implicate în activități ilegale.

Zeci de nave vizate, bilanț în creștere

Potrivit datelor comunicate de armata americană, peste 20 de ambarcațiuni din Oceanul Pacific și Marea Caraibilor au fost lovite în ultimele luni, bilanțul total al victimelor ajungând la cel puțin 90 de morți.

Primul atac major, desfășurat pe 2 septembrie, a atras o atenție deosebită la nivel internațional, după ce SUA ar fi lansat două lovituri succesive asupra aceleiași nave, supraviețuitorii primului atac fiind uciși în al doilea.

Acuzații de execuții extrajudiciare

Mai mulți experți în drept internațional au declarat pentru BBC Verify că al doilea atac asupra unei presupuse nave de trafic de droguri venezuelene ar fi fost, cel mai probabil, ilegal și ar putea fi calificat drept execuție extrajudiciară, interzisă de dreptul internațional.

Un fost procuror-șef al Curții Penale Internaționale a afirmat că actuala campanie militară a SUA ar putea fi interpretată drept „un atac planificat și sistematic împotriva civililor în timp de pace”.

Reacția Casei Albe: „Apărarea vieților americane”

Casa Albă respinge acuzațiile și susține că acțiunile armatei americane sunt conforme cu legile conflictelor armate. Oficialii americani afirmă că operațiunile sunt necesare pentru a contracara cartelurile care „încearcă să aducă otravă pe țărmurile Statelor Unite și să distrugă vieți americane”.

Administrația Trump a acuzat în mod repetat Venezuela că facilitează fluxul de narcotice către SUA și a intensificat presiunile diplomatice și militare asupra regimului condus de președintele Nicolás Maduro.

Escaladare militară în apropierea Venezuelei

În acest context, mii de militari americani și portavionul USS Gerald Ford — cel mai mare portavion din lume — au fost desfășurați în regiune, la distanță de atac de coastele Venezuelei.

La 10 decembrie, forțele americane au confiscat un petrolier în largul coastelor venezuelene, despre care Washingtonul susține că făcea parte dintr-o rețea ilegală de transport de petrol sancționat din Venezuela și Iran, rețea care ar fi finanțat organizații teroriste străine.

Venezuela acuză „piraterie internațională”

Ministrul venezuelean de externe, Yván Gil, a calificat confiscarea petrolierului drept „un act de piraterie internațională” și a acuzat administrația Trump că urmărește să preia controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei.

Între timp, experți independenți avertizează că atacurile americane asupra navelor suspectate de trafic de droguri ar putea încălca normele internaționale care reglementează folosirea forței armate în afara unui conflict declarat.

