Tânără sechestrată în propria casă şi bătută de fostul iubit

O tânără, de 22 de ani, din Brăila, a fost sechestrată în propria casă, bătută şi violată de fostul iubit, sub ameninţare cu moartea, timp de două zile. Tânăra a fost salvată de poliţie după ce o prietenă a venit să o caute pentru că nu mai răspundea la telefon şi a auzit-o ţipând în casă.

Tânăra, care locuia într-un bloc dintr-un cartier mărginaș din Brăila, a fost ținută două zile sechestrată în apartamentul unde locuia cu chirie. A fost bătută, amenințată cu moartea și violată de mai multe ori de către fostul iubit.

O prietenă îngrijorată că nu poate lua legătura cu tânăra a decis să meargă la locuințaei, iar când a ajuns în fața ușii a auzit țipetele de ajutor și a sunat la 112. Mai multe echipaje împreună cu ofițerii de la Operațiuni Speciale au ajuns de urgență, au spart ușa, au intrat cu forța în apartament și i-au găsit pe cei doi.

Agresorul, de 28 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Apoi judecătorii au decis să-l aresteze pentru următoarele 30 de zile. El este acuzat de viol și lipsire de libertate.

Citeşte şi: Inspector de la ANAF, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită