Inspector de la ANAF, trimis în judecată după ce a fost prins luând mită

Un inspector din cadrul ANAF București a fost trimis în instanță de Direcția Națională Anticorupție (DNA), după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de lei mită. Procurorii au întocmit un acord de recunoaștere a vinovăției, atât în cazul funcționarului, cât și al administratoarei firmei care i-a oferit banii.

Potrivit DNA, în perioada septembrie – octombrie 2025, Constantin Nistor, inspector antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Bucureşti, a efectuat un control operativ inopinat la o societate comercială. Verificările au scos la iveală mai multe nereguli în activitatea firmei. În schimbul limitării controlului la anumite aspecte și aplicării doar a unei amenzi contravenționale, fără continuarea verificărilor, inspectorul ar fi pretins administratorului societății, identificat în acte drept C.A.S., suma de 3.000 de lei.

Inspectorul a fost prins în flagrant cu banii asupra sa

Ulterior, procurorii anticorupție l-au surprins pe Constantin Nistor în timp ce primea suma cerută. Flagantul a confirmat suspiciunile investigatorilor, iar funcționarul ANAF a fost pus sub acuzare pentru luare de mită, în timp ce administratoarea societății este cercetată pentru dare de mită. DNA a precizat în comunicatul transmis presei, că ambii inculpați și-au asumat în totalitate faptele și au avut o atitudine cooperantă pe parcursul anchetei. Informațiile oferite de aceștia au permis procurorilor stabilirea exactă a modului în care s-au desfășurat actele de corupție.

În prezența avocaților, atât inspectorul antifraudă, cât și administratoarea firmei au recunoscut acuzațiile, au acceptat încadrarea juridică, pedepsele și modalitatea de executare propuse. Conform acordurilor de recunoaștere, Constantin Nistor a acceptat o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, în timp ce administratoarea firmei a primit 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, la care se adaugă obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Acordurile au fost înaintate Tribunalului București, instanța urmând să decidă dacă vor fi validate.

Citește şi: Bărbaţi arestaţi preventiv pentru că au exploatat sexual o adolescentă instituţionalizată