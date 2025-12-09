Bărbaţi arestaţi preventiv pentru că au exploatat sexual o adolescentă instituţionalizată

Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi de poliţiştii din Neamţ după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea ei, întrucât este instituţionalizată. Unul dintre ei a realizat şi materiale video pornografice cu adolescenta.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au informat, marţi, că două persoane, una de 26 ani şi alta de 40 de ani, sunt cercetate pentru trafic de minori. Totodată, persoana de 40 de ani este anchetată şi pentru pornografie infantilă.

”Din probatoriul administrat a rezultat că, la finele lunii noiembrie 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate minore (16 ani), instituţionalizată, persoana de 40 de ani ar fi recrutat-o şi, împreună cu persoana de 26 ani, ar fi adăpostit-o în diverse locaţii, în scopul exploatării sexuale. Victima ar fi fost determinată să întreţină relaţii sexuale contra cost, sumele provenite din activitatea infracţională fiind însuşite de către persoanele în cauză”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor, că în luna decembrie bărbatul de 40 de ani r fi realizat, cu telefonul mobil, un material video în care fata apare în ipostaze sexuale explicite, videoclip pe care l-ar fi stocat în telefon.

Poliţiştii au fost făcut o percheziţie în urma căreia au fost ridicate mai multe probe.

Cei doi au fost iniţial reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi apoi Tribunalului Neamţ care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

