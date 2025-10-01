Anunţul MAE: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina

Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu pentru Reuters că România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO.

Ministrul Oana Ţoiu a declarat pentru Reuters că discuţiile cu Ucraina pentru producerea comună de drone au început înainte de o serie de incursiuni în spaţiul aerian pe care regiunea le-a atribuit Rusiei în ultimele săptămâni.

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a explicat şefa diplomaţiei române, conform news.ro.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a declarat ea în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni.

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de luptă în spaţiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a declarat, de asemenea, că avioanele sale au fost pe punctul de a doborî o dronă care a intrat în spaţiul său aerian. Rusia susţine că nu a vizat niciodată ţările UE sau NATO şi că nu are intenţia de a face acest lucru în viitor.

UE a susţinut ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea

Declaraţiile ministrului român de externe despre producţia comună de drone vin în contextul în care Ucraina a decis să relaxeze restricţiile privind exportul armelor sale, pe care le-a folosit şi perfecţionat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat aceste arme în discursul său din faţa Adunării Generale a ONU, săptămâna trecută, în efortul de a consolida sprijinul aliaţilor şi de a arăta că susţinerea relaţiilor strânse cu Kievul este reciprocă, notează Reuters. În plus, Uniunea Europeană a susţinut ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

România va avea la dispoziţie 16,6 miliarde de euro în cadrul programului european SAFE, care, potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, va asigura achiziţii militare în valoare de 1% din PIB timp de cinci ani.

Citeşte şi: Ministrul Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina