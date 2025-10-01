Ministrul Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina

6.8 C
De Magda Dragu
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, marți, la Varșovia, cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (r) Keith Kellogg.

Cei doi au abordat mai multe teme de securitate și cooperare, iar dialogul a evidențiat excelenta colaborare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii.

De asemenea, discuțiile au vizat și sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova. Oficialul român a subliniat că angajamentul american este esențial pentru securitatea Europei și a Flancului Estic, iar stabilitatea Ucrainei și a Republicii Moldova contribuie direct la securitatea regiunii Mării Negre, potrivit antena3.ro.

„Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe”, a declarat ministrul Apărării Naționale.

La finalul întrevederii, aceștia au subliniat că vor continua cooperarea în domeniul apărării și vor sprijini împreună țările vulnerabile din vecinătatea estică.

