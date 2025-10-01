Alexandru Rogobete anunță suplimentarea bugetului Sănătății și reforme în sistemul spitalicesc

Bugetul Ministerului Sănătății va fi suplimentat „semnificativ” la rectificarea bugetară pentru trimestrul al patrulea, a declarat marți ministrul Alexandru Rogobete. Măsura urmărește acoperirea cheltuielilor pentru programele naționale, acțiunile prioritare și activitățile curente ale ministerului și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Buget suplimentar pentru trimestrul IV

„La rectificare – și vin de la o astfel de ședință – bugetul Sănătății se suplimentează semnificativ, astfel încât să putem acoperi cheltuielile pentru programe, pentru acțiuni prioritare, pentru alte activități curente ale Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”, a precizat Rogobete.

Acesta a subliniat că, în discuțiile cu premierul, a insistat că în domeniul Sănătății nu se pot face tăieri, însă este nevoie de reorganizare pentru eficientizarea cheltuielilor și serviciilor.

Schimbări în programul pentru ambulatoriu

O măsură vizată este extinderea programului ambulatoriilor din spitale. Potrivit ministrului, peste 65% dintre cele 375 de spitale publice din țară pot menține ambulatoriul deschis până la ora 20:00, pentru diverse specialități medicale.

Rogobete a criticat practica frecventă a spitalelor mici de a transfera pacienții către unitățile mari, în 90% dintre cazuri „fără justificare medicală reală”. Fenomenul, accentuat în weekenduri și sărbători, creează presiune pe spitalele județene și universitare. „Plătim pe toată lumea la fel, indiferent cât se muncește. Este o realitate care trebuie schimbată”, a punctat ministrul.

Probleme de finanțare și tarife nemodificate de 14 ani

O altă problemă majoră semnalată de oficial este faptul că tariful de decontare al CNAS pentru spitale nu a mai fost modificat de peste 14 ani. În acest timp, costurile cu energia, medicamentele și salariile au crescut considerabil.

„Spitalele nu au cum să fie sustenabile din punct de vedere financiar dacă nu adaptăm tarifele”, a spus Rogobete, subliniind că presiunea cea mai mare se resimte la spitalele mari și universitare, unde se tratează pacienții cei mai gravi.

O nouă categorie: spitalele strategice

În cadrul pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare adoptat recent de Parlament se introduce o nouă categorie de unități medicale – spitalele strategice. Acestea vor fi spitale de urgență, universitare sau de referință, cu cele mai complexe specialități. Acestea vor primi finanțare diferențiată pentru a face față volumului ridicat de pacienți și costurilor asociate.

Pierderi din fonduri europene

Ministrul a atras atenția și asupra fondurilor europene pierdute de România în ultimii ani din cauza strategiilor nerealiste. „Am pierdut zeci de milioane de euro pe programe și planuri de prevenție sau screening care nu puteau fi aplicate. Activitățile nefiind implementate, fondurile au fost automat pierdute”, a declarat acesta.

