(VIDEO) Închiderea guvernului SUA pare inevitabilă după blocajul din Senat

Statele Unite se află din nou în pragul unei închideri a activității guvernului federal, după ce Senatul nu a reușit să adopte două planuri de finanțare contradictorii. Termenul limită pentru aprobarea bugetului expiră la miezul nopții, iar blocajul legislativ a creat un val de incertitudine atât la Washington, cât și în întreaga țară.

Declarațiile președintelui și poziționările politice

Președintele Donald Trump a catalogat situația drept „probabil probabilă”, acuzând Partidul Democrat că refuză să ofere voturile necesare pentru adoptarea proiectului de lege privind cheltuielile. Pentru ca măsura să treacă, republicanii au nevoie de cel puțin șapte voturi din partea senatorilor democrați, însă negocierile de până acum nu au reușit să construiască o punte între cele două tabere.

Democrații au reproșat administrației că proiectele de finanțare nu includ suficiente garanții pentru protejarea programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) și pentru alte priorități sociale, acuzând Casa Albă că folosește bugetul ca pe un instrument politic.

Ce presupune o închidere a guvernului?

Închiderea guvernului nu înseamnă paralizarea totală a statului. Serviciile considerate esențiale – armata, agențiile de securitate, serviciile medicale de urgență sau controlul traficului aerian – continuă să funcționeze. Totuși, sute de mii de angajați federali sunt trimiși în concediu fără plată, iar unele agenții își încetează activitatea temporar.

Impacturile directe includ:

justiția și imigrația – audierile și procesele non-urgente sunt amânate, ceea ce duce la acumularea unor întârzieri semnificative,

– audierile și procesele non-urgente sunt amânate, ceea ce duce la acumularea unor întârzieri semnificative, economia – procesarea împrumuturilor federale pentru cumpărători de locuințe și pentru întreprinderile mici este suspendată sau întârziată,

– procesarea împrumuturilor federale pentru cumpărători de locuințe și pentru întreprinderile mici este suspendată sau întârziată, turism și servicii publice – parcurile naționale și muzeele federale pot fi închise, afectând atât cetățenii, cât și industria turismului,

– parcurile naționale și muzeele federale pot fi închise, afectând atât cetățenii, cât și industria turismului, moralul angajaților federali – milioane de familii intră într-o perioadă de incertitudine financiară, fără garanția unei date clare de reluare a plăților.

O criză recurentă

Deși Statele Unite s-au confruntat cu mai multe episoade similare în trecut, frecvența acestor impasuri bugetare subliniază polarizarea politică accentuată dintre republicani și democrați. Închiderea guvernului din 2013, de exemplu, a durat 16 zile și a costat economia americană miliarde de dolari.

Actualul blocaj reflectă nu doar divergențele privind nivelul cheltuielilor guvernamentale, ci și luptele mai largi asupra imigrației, securității frontierelor și politicilor sociale.

Ce urmează?

Dacă nu va fi găsită rapid o soluție de compromis, închiderea guvernului ar putea dura zile sau chiar săptămâni, cu efecte în lanț asupra economiei și societății. În același timp, presiunea publică și riscurile economice ar putea forța părțile să revină la masa negocierilor mai repede decât se anticipează.

Pentru moment, însă, incertitudinea planează asupra instituțiilor federale, asupra angajaților guvernamentali și asupra milioanelor de cetățeni americani care depind de serviciile statului.

