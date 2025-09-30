La 1 noiembrie se va închide circulația între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, pe Transfăgărășan

Pe Transfăgărășan, în zona turistică Bâlea, traficul rutier se desfășoară normal. Pe Transfăgărășan a nins pentru prima oară în această toamnă, iar circulația rutieră se va închide între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă (județul Sibiu) în 1 noiembrie, a anunțat, luni, directorul regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, Tudor Duțu, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, sunt așteptate și alte ninsori în următoarele zile pe Transfăgărășan.

”În 29 septembrie am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan. Nu au fost cantități însemnate. Ne așteptăm ca zilele următoare să ningă din nou, suntem pregătiți și intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem și suplimenta dacă va fi cazul. În momentul de față, nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum mai repede de data stabilită, și anume 1 noiembrie”, a explicat directorul regional al DRDP Brașov, Tudor Duțu.

A nins în cursul nopții, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine

Pentru prima dată în această toamnă, a nins în cursul nopții, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, a declarat luni, pentru Agerpres, Cristina Blaga, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud din Sibiu.

