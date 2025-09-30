13.4 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
De Magda Dragu
Premierul spune că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor, după ce vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seara, într-un interviu la Digi24.

„Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem ca țară este să ne asigurăm securitatea energetică. Aceasta este baza dezvoltării în anii următori. Pentru prime e o prioritate în perioada următoare”, a afirmat premierul potrivit digi24.ro.

Ilie Bolojan a menționat că, în ceea ce privește electricitatea, România are câteva probleme de sistem, care au fost neglijate. Premierul a explicat că, în orele de prânz, se înregistrează supraproducție de energie ieftină pe care o pierdem, iar seara avem supraconsum din importuri.

Trebuie finalizate hidrocentralele care sunt realizate în proporții de circa 70%

„Datorită faptului că ne-am închis o parte din centrale care erau vechi, uzate, dar n-am pus nimic în loc, nu avem suficientă capacitate de producție”, a precizat Ilie Bolojan.

„Am minți să spunem că scădem facturile de pe o zi pe alta”, a subliniat premierul, precizând că „de anul viitor, în a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă pentru că vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei”.

Premierul Bolojan a mai susținut că trebuie finalizate hidrocentralele care sunt realizate în proporții de circa 70%, dar care au fost amânate pe diferite probleme de mediu.

