MAE: Atenționare pentru românii care urmează să plece în Spania

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis duminică o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Spania, în regiunile Valencia, Castellon și coasta de nord a orașului Alicante. În aceste regiuni din Spania a fost emis cod portocaliu de ploi.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Valenciană, asupra faptului că Centrul de Coordonare a Situaţiilor de Urgenţă din Comunitatea Valenciană a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă -ploi abundente ce pot depăşi 250l/m2 în unele zone însoţite de căderi de grindină”, precizează MAE, într-un comunicat.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară

MAE a mai menționat că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467, conform Ministerului de Externe.

Citeşte şi: Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu va obține din nou majoritatea în Parlament