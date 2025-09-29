Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu va obține din nou majoritatea în Parlament

Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00.

PAS a depăşit pragul de 50 la sută din voturi obţinute în scrutinul legislativ de duminică. Potrivit datelor preliminare comunicate de Comisia Electorală Centrală luni dimineaţa, după procesarea voturilor din 99,52 la sută din secţiile de vot, PAS a ajuns la un scor de 50,03 la sută din sufragii, iar Blocul Patriotic are 24,26 la sută din voturi.

Urmează blocul Alternativa, cu 7,99 la sută din voturi, Partidul Nostru cu 6,21 la sută şi partidul Democraţia Acasă cu 5,63 la sută din sufragii.

Igor Dodon, liderul alianței, a lansat un apel la un protest pașnic, luni, la ora 12:00, în fața Legislativului de la Chișinău. Și a amenințat că va contesta rezultatul scrutinului, care asigură majoritate formațiunii fondate de președinta Maia Sandu.

Rezultate după centralizarea a 99% din voturi: PAS 49,85%, Blocul Patriotic 24,36%

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare, după procesarea a 99,03 la sută dintre procesele verbale, relevă că PAS a obținut 49,85% din voturi, Blocul Patriotic – 24,36%, Blocul „Alternativa” – 8,02%, Partidul Nostru – 6,24%, PPDA – 5,65%, informează MOLDPRES.

Comisia Electorală Centrală (CEC) reiterează că rezultatele prezentate sunt preliminare și că cifrele finale vor fi anunțate după procesarea tuturor proceselor-verbale.

Cetățenii Republicii Moldova au ales deputații în viitorul Parlament

Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au ales deputații în viitorul Parlament. Potrivit datelor CEC, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce constituie aproximativ 52% din totalul cetățenilor înscriși pe listele electorale.

Principala luptă electorală se dă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – o formațiune politică lansată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu – și Blocul Patriotic, adică Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, o alianță electorală de stânga din Republica Moldova, înființată pentru a participa la alegerile parlamentare din 2025.

Situația voturilor după centralizarea voturilor din 90% din secții

Luni, 29 septembrie, la ora 00.28, după ce fuseseră procesate voturile din 2049 secții de votare dintr-un total de 2274 (90,11%), situația era următoarea:

– PAS 45,86%

– Blocul Patriotic 27,14%

