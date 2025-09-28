Parlamentare în Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la urne duminică

Aproape 3,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot sunt chemați, duminică, să își aleagă noul Parlament pentru următorii patru ani.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a constituit 2.274 de secții de votare, dintre care:

301 secții în străinătate ,

, 12 secții dedicate alegătorilor din Transnistria.

Cele mai multe secții din diaspora vor funcționa în:

Italia – 75 ,

, Germania – 36 ,

, Franța – 26 ,

, Marea Britanie – 24 ,

, România – 23 ,

, Statele Unite ale Americii – 22 ,

, Spania – 15 ,

, Irlanda – 12.

În Federația Rusă vor fi deschise doar două secții de votare.

Secțiile vor fi deschise între 07:00 și 21:00 (ora locală).

Candidați și formațiuni înscrise

În competiția electorală participă:

14 partide politice , printre care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Partidul Nostru (PN) și Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM);

, printre care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Partidul Nostru (PN) și Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM); 4 blocuri electorale , între care Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul „Alternativa”, Blocul „Împreună” și Blocul Unirea Națiunii;

, între care Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul „Alternativa”, Blocul „Împreună” și Blocul Unirea Națiunii; 4 candidați independenți: Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.

Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din competiție vineri, printr-o decizie a CEC.

Tipărirea buletinelor de vot

Pentru scrutin au fost tipărite:

2.772.255 buletine pentru alegătorii din Republica Moldova,

pentru alegătorii din Republica Moldova, 864.300 buletine pentru diaspora,

pentru diaspora, 23.500 buletine pentru Transnistria.

Buletinele de vot destinate alegătorilor din țară au fost tipărite în cinci limbi:

română ( 2.170.039 ),

), rusă ( 649.573 ),

), găgăuză ( 3.400 ),

), bulgară ( 1.827 ),

), romani (416).

În Transnistria au fost distribuite 14.500 buletine în limba română și 9.000 în limba rusă.

Noutăți și praguri electorale

Pentru prima dată, alegătorii din zece state vor putea vota prin corespondență.

Scrutinul va fi declarat valid dacă la urne se prezintă cel puțin o treime din alegătorii înscriși pe liste. Pragurile electorale prevăzute de legislație sunt:

5% pentru partide ,

, 7% pentru blocuri electorale ,

, 2% pentru candidații independenți.

Parlamentul Republicii Moldova va fi format, ca și până acum, din 101 deputați.

