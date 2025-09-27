(VIDEO) Incident violent în trafic, în Târgu Jiu. Un şofer a devenit agresiv după ce, tot el, a făcut o depășire neregulamentară

Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii i-au suspendat și permisul pentru 60 de zile.

Incidentul violent a avut loc pe 23 septembrie, pe o stradă din Târgu Jiu. Un şofer semnaliza pentru a intra în depăşire, moment în care şoferul unui BMW a intrat, la rândul său, în depăşire. Nemulţumit că a fost încurcat în trafic, acesta din urmă a blocat maşina aflată în depăşire, a coborât din autoturism şi l-a ameninţat cu pumnul pe şofer, conform stirileprotv.ro.

În imaginile apărute în spaţiul public se vede cum bărbatul cu BMW trage de portiera celuilalt şofer, încercând să ajungă la acesta. Şoferul ameninţat nu a depus plângere, însă după ce imaginile au apărut în online, poliţiştii s-au autosesizat şi au făcut cercetări pentru a-l găsi pe agresor.

Amendă 1.620 de lei şi permisul suspendat

„Bărbatul a fost identificat de poliţişti, faţă de acesta fiind luată măsura sancţionării conform OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în cuantum de 1.620 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile pentru depăşire neregulamentară. De asemenea, bărbatul a fost sancţionat conform legii 61/1991, cu amendă în cuantum de 1.000 de lei pentru săvârşirea în public de fapte acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare şi ameninţări cu acte de violenţă”, potrivit IPJ Gorj.

