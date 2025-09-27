Doi răniţi în urma unui accident între un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism pe DN6

18.3 C
Craiova
sâmbătă, 27 septembrie, 2025
Știri de ultima orăEvenimentDoi răniţi în urma unui accident între un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism pe DN6

De Magda Dragu
Traficul între Caransebeş şi Lugoj este complet blocat sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism. Două persoane au fost rănite. Accidentul s-a produs în apropierea localităţii Căvăran, judeţul Caraş-Severin.

”Pe DN6 Caransebeş-Lugoj, în apropierea localităţii Căvăran, judeţul Caraş-Severin, a avut loc o coliziune între un autotren înmatriculat în Polonia şi un autoturism”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, două persoane din autoturism au fost rănite, fiind evaluate medical la faţa locului. Traficul rutier este întrerupt în ambele direcţii pentru a permite intervenţia echipajelor specializate.

Reluarea normală a circulaţiei este estiumată după ora 13:00.

