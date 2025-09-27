Un pieton a murit lovit de o mașină pe DN1. Traficul rutier spre Brașov, complet blocat

12.9 C
Craiova
sâmbătă, 27 septembrie, 2025
De Magda Dragu
Accident mortal pe DN1 Ploiești-Brașov, în județul Prahova. Un pieton a murit lovit de o mașină. Accidentul a blocat complet traficul spre Brașov, circulația desfășurându-se doar pe o bandă.

Poliția face cercetări la fața locului pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Autoritățile estimează că traficul se va relua normal după ora 07:00.

În rest, circulația pe autostrăzile principale – A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești – se desfășoară fără probleme, cu carosabil uscat și vizibilitate bună, conform stiripesurse.ro.

