„Cei trei băieţi ai mei au murit de foame” – criza malnutriției amenință copiii din Afganistan

Rafalele de vânt ridicau praful în timp ce Ghulam Mohiddin și soția sa, Nazo, se îndreptau spre mormintele celor trei băieți pe care i-au pierdut în ultimii doi ani.

Rahmat avea 1 an, Koatan 7 luni și Faisal Ahmad 3 luni. Părinții spun că toţi trei sufereau de malnutriţie.

„Vă puteți imagina cât de dureros a fost pentru mine să pierd trei copii? Într-un minut ai un bebeluș în brațe, în minutul următor sunt goi”, spune Nazo. „Sper în fiecare zi ca îngerii să-mi pună cumva bebelușii înapoi în casa noastră.”

Hanifa îi dă lui Rafiullah pâine înmuiată în ceai, dacă poate – și medicamente ca să-l facă să doarmă.

Povestea familiei din așezarea Sheidaee, lângă orașul Herat (vestul Afganistanului), este o imagine a unei tragedii mai largi, potrivit BBC. ONU avertizează că peste trei milioane de copii sunt astăzi într-un pericol acut din cauza malnutriției, într-o ţară unde asistența alimentară s-a redus drastic.

Reducerea ajutorului umanitar și politici care complică sprijinul

Ajutorul internațional a scăzut după ce cel mai mare donator, Statele Unite, a redus substanțial finanțarea la începutul anului. Potrivit Programului Alimentar Mondial (PAM/WFP), alți donatori importanți au redus sau oprit la rândul lor contribuțiile, iar prioritizarea unor alte crize globale a diminuat resursele disponibile pentru Afganistan.

Pe lângă lipsa fondurilor, politicile guvernului taliban – în particular restricțiile privind drepturile femeilor și interdicțiile privind munca femeilor în ONG-uri – afectează capacitatea organizațiilor de a furniza asistență „care salvează vieți”, avertizează ONU. Oficialii talibani resping ideea că guvernul este responsabil, invocând sancțiuni și venituri interne insuficiente.

Secetă, reveniri forțate și remitențe în scădere

Criza este amplificată de o secetă severă, care a afectat veniturile agricole în mai mult de jumătate din provincii, și de revenirea forțată a peste două milioane de afgani din Iran și Pakistan – situație care a redus remitențele vitale pentru familii.

La nivel local, semnele malnutriției sunt la tot pasul: în cimitirul din Sheidaee aproximativ două treimi din morminte par a fi ale copiilor; în case, mulți copii sub 5 ani sunt subdezvoltați, neputincioși să stea în picioare sau să crească normal. Părinții povestesc zile întregi fără mâncare, mese alcătuite din „bucăți uscate de pâine cu ceai verde” și cumpărarea de medicamente pentru a-i face pe cei mici să adoarmă — practici pe care medicii le consideră periculoase.

Apel la solidaritate internațională

John Aylieff, directorul de țară al WFP, spune că malnutriția infantilă a înregistrat cea mai mare creștere consemnată în Afganistan, iar situația s-a înrăutățit semnificativ. Fără un efort concertat al donatorilor internaționali și fără soluții pentru a permite accesul neîngrădit al ONG-urilor – inclusiv la nivelul personalului feminin – milioane de copii rămân expuși riscului de deces sau de sechele pe viață.

