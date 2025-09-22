Incendiu la un apartament din Drobeta Turnu Severin. Un pompier a salvat un cățel din locuință

22.9 C
De Mariana BUTNARIU
Un incendiu a izbucnit duminică într-un apartament situat pe strada Anghel Saligny din municipiul Drobeta Turnu Severin.

La fața locului s-au mobilizat:

  • trei echipaje ale Detașamentului de Pompieri,
  • două autospeciale de stingere,
  • o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau la nivelul unui contor electric, existând pericolul ca focul să se propage la întreaga locuință. Intervenția rapidă a echipajelor a reușit să limiteze extinderea incendiului.

Proprietara s-a autoevacuat înainte de sosirea pompierilor, însă a suferit un atac de panică și a fost evaluată de echipajul SMURD.

Un moment emoționant a fost surprins la fața locului, când sublocotenentul Gavrilă Mirel a evacuat din apartament un cățel, pe care l-a redat în siguranță stăpânilor.

Potrivit ISU Mehedinți, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

