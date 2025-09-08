Accident pe centura Drobeta-Turnu Severin. Trei persoane rănite după ce un șofer bulgar a intrat pe contrasens

Poliția Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată, azi, cu privire la producerea unui accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 51 de ani, cetățean bulgar, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, care circula pe direcția Gura Văii – Șimian, a pătruns pe contrasens din motive ce urmează a fi stabilite de anchetatori. Vehiculul condus de acesta a intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 63 de ani.

În urma impactului, șoferul autoturismului de 63 de ani și o femeie de 57 de ani, pasageră în vehicul, au fost răniți. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. O altă femeie, pasageră în ansamblul de vehicule condus de cetățeanul bulgar, a suferit răni ușoare. Aceasta a primit asistență medicală la fața locului.

Atât conducătorul auto bulgar, cât și cel român au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

