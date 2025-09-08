Mii de cadre didactice protestează la București împotriva măsurilor Guvernului în Educație

Câteva mii de cadre didactice din întreaga țară au ieșit luni în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de noile măsuri adoptate de Guvern în sistemul de educație. Cadrele didactice s-au adunat în Piața Victoriei și au pornit într-un marș către Palatul Cotroceni, cerând demisia Executivului și condiții mai bune pentru desfășurarea actului educațional.

Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje sugestive, precum: „Educația merită o felie mai mare de pizza”, „Azi tăiați din educație, mâine cerșim ca nație” și „Salarii decente. Educație demnă”.

Sindicatele din Educație anunțaseră protestul

Duminică, principalele organizații sindicale din domeniu – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – au transmis printr-un comunicat că, în semn de protest față de prevederile Legii 141/2025, vor boicota începutul de an școlar și vor organiza manifestații în București.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă pentru viitorul educației și pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate”, au subliniat reprezentanții sindicatelor.

Critici la adresa Legii 141/2025

Sindicaliștii consideră că noua legislație, adoptată „fără o consultare reală și fără un studiu de impact serios”, a generat probleme majore pentru sistemul educațional. Printre măsurile contestate se numără:

creșterea normei didactice,

comasarea unităților de învățământ,

mărirea numărului de elevi în clase,

creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori.

„Toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite. Mesajul nostru este unul clar: lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor, ci pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător”, au transmis reprezentanții profesorilor.

Miza: viitorul educației

Sindicatele avertizează că măsurile de „eficientizare” aplicate prin Legea 141/2025 vor avea costuri mult mai mari pe termen mediu și lung, afectând nu doar statutul profesional și social al angajaților din învățământ, ci și calitatea educației oferite elevilor.

„Trebuie să îi convingem pe guvernanți că cheltuielile pentru educație sunt o investiție, nu un cost. (…) Vă rugăm să înțelegeți importanța luptei noastre și să ne fiți alături, întrucât este în joc și viitorul vostru, al tinerelor generații”, au adăugat sindicaliștii.

