(VIDEO) Trei craioveni reținuți după ce au agresat un agent de pază într-o sală de jocuri

Polițiștii Secției 5 Craiova au reținut pentru 24 de ore trei bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, toți din municipiu, fiind acuzați de săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 5 septembrie, în jurul orei 14:50, într-o sală de jocuri de noroc de pe bulevardul Oltenia. Polițiștii au fost sesizați prin apelul de urgență 112 despre un conflict izbucnit între agentul de pază al locației și mai multe persoane.

Ajunși de urgență la fața locului, oamenii legii au găsit un bărbat de 36 de ani, angajat al unei firme de pază, care a reclamat faptul că a fost agresat de trei bărbați. Din primele verificări a rezultat că agresiunea a avut loc imediat după ce o angajată a societății a apăsat butonul de panică.

Conform cercetărilor, agentul de pază ar fi fost lovit de un tânăr de 24 de ani, ajutat de alți doi bărbați de 37 și 48 de ani.

În baza probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul acestei zile, aceștia urmează să fie prezentați procurorilor cu propuneri legale privind dispunerea unei măsuri preventive.

