Român venit în Italia cu avionul, depistat cu 25.000 de euro ascunși în bagaj

Un român care s-a dus cu avionul în Italia a fost depistat pe Aeroportul Riviera din Villanova d’Albenga, provincia Savona din regiunea Liguria, cu 25.000 de euro în numerar nedeclarați. Bărbatul susținuse că nu transportă sume egale sau mai mari decât plafonul legal de 10.000 de euro pentru intrarea în această țară.

Bărbatul aterizase în spațiul vamal italian la bordul unui zbor privat provenit din România.

La controlul bagajului, autoritățile au descoperit, ascunse printre lucrurile personale ale călătorului, bancnote în valoare totală de 25.000 de euro.

Bărbatul care declarase că are bani la el sub limita legală, și-a recunoscut responsabilitatea și a ales soluționarea pe calea plății voluntare, achitând pe loc suma de 5.000 de euro, pentru a evita confiscarea unei sume mai mari sau chiar a întregii sume.

