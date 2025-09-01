Două autoturisme căutate în Austria şi Spania, confiscate de poliţiştii de frontieră

Două autoturisme care valorează peste 215.000 de euro, căutate pentru confiscare de autorităţile din Austria şi Spania, au fost descoperite la frontiera de vest a României.

„Primul caz a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, unde s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de intrare în România un cetățean român, aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Serbia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, figurează în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Austria, în vederea confiscării”, a scris Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Conducătorul auto a declarat că a achiziționat autovehiculul dintr-un parc auto din Austria, prin intermediul unei persoane necunoscute, fără să ştie că acesta face obiectul unei alerte internaționale. Autovehiculul a fost indisponibilizat, iar pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru tăinuire.

Al doilea caz a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, unde un cetățean român s-a prezentat pentru efectuarea verificărilor. Poliţiştii au constatat că autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind căutat de autoritățile din Italia, în vederea confiscării.

Autovehiculul, estimat la aproximativ 16.000 euro, a fost indisponibilizat, iar conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru tăinuire.

