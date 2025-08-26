Reporturi uriașe la Loto: peste 10 milioane de euro la 6/49 și Joker

Loteria Română anunță noi trageri joi, 28 august, pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. În joc sunt reporturi consistente, care însumează peste 10 milioane de euro.

Duminică, 24 august, Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 24,71 milioane de lei (aproximativ 4,89 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, categoria I, reportul a ajuns la impresionanta sumă de 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro). La categoria a II-a se înregistrează un report de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, categoria I, reportul depășește 57.400 de lei.

Nici jocurile Loto 5/40 și Super Noroc nu sunt mai prejos: la Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro), iar la Super Noroc reportul cumulat se ridică la peste 180.200 de lei (aproximativ 35.600 de euro).

Tragerile vor avea loc joi, 28 august, în direct la România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, de la ora 18:30.

