Întrecerea Gulașurilor revine cu ediția a III-a

Pe 20 septembrie, ceaunele vor fierbe din nou la Ferma de Biodiversitate Cobor, în cadrul celei de-a treia ediții a „Întrecerii Gulașurilor”. Evenimentul aduce împreună tradiția culinară, comunitatea și natura, într-o zi dedicată gustului autentic și experiențelor de neuitat.

La poalele Carpaților, Ferma de Biodiversitate Cobor, județul Brașov, se pregătește să găzduiască pe 20 septembrie 2025 a treia ediție a „Întrecerii Gulașurilor”, organizată alături de Fundația Conservation Carpathia. Evenimentul promite o zi plină de savoare și tradiție, cu demonstrații culinare, degustări, ateliere pentru copii și părinți, un tur ghidat la cireada de vaci Sură de stepă și un moment artistic în aer liber.

1 de 5

O competiție cu gust și tradiție

Bucătari și gospodari din întreaga țară vor pregăti, la foc domol, gulaș din carne de Sură de stepă crescută organic pe pășunile de la Cobor. Rețetele, păstrate din bătrâni sau reinterpretate după inspirația fiecăruia, vor intra în competiție pentru titlul de „Cel mai bun gulaș al ediției”. Publicul va putea susține echipele, va degusta preparatele – două porții fiind incluse în prețul biletului – și va descoperi atmosfera autentică a fermei.

„Întrecerea Gulașurilor este un prilej de a aduce oamenii de la sat și de la orașe împreună și de a celebra tradițiile satului, în armonie cu natura care înconjoară Ferma de Biodiversitate Cobor”, a declarat Istvan Szabo, Director dezvoltare Afaceri Verzi și Comunități, Fundația Conservation Carpathia.

Joacă, tradiții și natură pentru toate vârstele

Evenimentul nu se rezumă doar la competiția culinară. Copiii și părinții vor avea parte de ateliere educative, activități de orientare cu busola, construirea de cărămizi ecologice și un tur ghidat al cirezii de vaci Sură de stepă. Ziua se va încheia cu premierea concurenților și un moment artistic în aer liber.

Programul zilei

08:00 – 09:00 Sosirea și instalarea echipelor

Sosirea și instalarea echipelor 09:00 – 13:00 Prepararea gulașului

Prepararea gulașului 10:30 – 12:30 Ateliere pentru copii

Ateliere pentru copii 12:00 – 13:30 Tur ghidat la cireada de vaci Sură de stepă

Tur ghidat la cireada de vaci Sură de stepă 13:00 – 14:30 Degustarea gulașurilor de către public

Degustarea gulașurilor de către public 15:00 – 16:00 Moment artistic

Moment artistic 16:00 – 17:00 Anunțarea rezultatelor și premiere

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro, iar copiii până la 7 ani au acces gratuit. Prețul include două porții de gulaș.

Echipele de bucătari care doresc să participe la concurs se pot înscrie până pe 5 septembrie, completând formularul online aici

Citește și: Tragedie la Viterbo: băiețel de un an și jumătate, grav rănit după ce a căzut dintr-o mașină în mers