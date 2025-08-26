Tragedie la Viterbo: băiețel de un an și jumătate, grav rănit după ce a căzut dintr-o mașină în mers

Un incident șocant a avut loc pe un drum de țară dintre Corchiano și Viterbo. Un băiețel de un an și jumătate a căzut din mașina mamei sale, după ce fratele său de trei ani ar fi deblocat siguranța și deschis portiera. Copilul se află acum în stare critică la un spital din Roma.

O plimbare în familie s-a transformat într-un coșmar. Conform primelor informații, accidentul s-a produs pe bancheta din spate a mașinii. Cei doi copii se aflau în spate, băiatul cel mic fiind așezat în scaunul special pentru copii. Într-un moment de neatenție, fratele său, de doar trei ani, ar fi desfăcut centura de siguranță și ar fi deschis portiera vehiculului.

În acel moment, copilul de un an și jumătate a căzut pe carosabil. Mama, aflată la volan, a oprit imediat, și-a luat copilul în brațe și a fugit cu el la camera de gardă a Spitalului Santa Rosa din Viterbo.

Din cauza rănilor grave, în special la nivelul capului, medicii au decis transferul de urgență cu un elicopter SMURD italian către Policlinica Gemelli din Roma, una dintre cele mai renumite unități medicale din Italia.

Poliția locală a început o anchetă și a luat declarația mamei. Primele concluzii arată că accidentul a fost unul tragic, provocat de jocul inocent al fratelui mai mare, fără implicarea altor persoane.

Copilul se află în continuare în stare critică, iar medicii fac eforturi pentru a-i salva viața, potrivit italien.news.

