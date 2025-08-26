Cinci elevi români, la Finala Internațională a Olimpiadei de Economie din Grecia

România a fost reprezentată de cinci elevi la Finala Internațională a Olimpiadei de Economie, desfășurată în perioada 21–24 august 2025, în prestigiosul campus al International Olympic Academy din Olympia, Grecia – locul de naștere al Jocurilor Olimpice.

Competiția a reunit 128 de participanți din aproape 30 de țări, transformând Olympia într-un veritabil centru al tinerelor minți pasionate de economie. Alegerea unei locații cu încărcătură istorică și simbolică a subliniat valorile de excelență, unitate și fair play, specifice atât Olimpiadei de Economie, cât și spiritului olimpic.

Pentru elevii români, prezența la această finală a însemnat nu doar o competiție riguroasă, ci și o oportunitate de a-și face prieteni din întreaga lume, de a participa la ateliere și activități educaționale și de a deveni parte dintr-o comunitate globală de tineri interesați de economie.

„Experiența din Olympia este una care va rămâne cu ei toată viața – o îmbinare între competiție, prietenie și inspirație pentru viitoarea lor carieră”, au transmis organizatorii.

La nivel național, Olimpiada de Economie este organizată de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), cu sprijinul Universității din București, care a găzduit etapa națională și a oferit un cadru academic de prestigiu pentru calificarea la faza internațională.

Elevii români vor reprezenta țara la 42 de olimpiade internaționale în 2025

Potrivit datelor oficiale, în 2025, elevii români vor reprezenta țara la 42 de olimpiade internaționale – regionale, europene și mondiale. Elevii participă la discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, informatică sau lingvistică.

În 2024, România a fost prezentă cu 178 de elevi din 72 de școli, care au adus acasă 220 de medalii, confirmând atât talentul individual, cât și potențialul extraordinar al noii generații.

Aceste rezultate arată că România dispune de resurse valoroase de inteligență, ambiție și pasiune, care merită recunoscute și încurajate. Olimpiada de Economie rămâne un proiect educațional cu impact global, ce îmbină competiția cu schimbul de idei și experiențe interculturale. Succesul elevilor români confirmă valoarea educației economice atunci când este susținută de profesori, instituții și parteneri dedicați.

Citește și: Doi șoferi inconștienți prinși în Craiova: unul beat la volan, altul cu mașina neînmatriculată!