Doi șoferi inconștienți prinși în Craiova: unul beat la volan, altul cu mașina neînmatriculată!

Polițiștii doljeni au depistat în doar câteva ore doi conducători auto care au pus în pericol siguranța rutieră. Un bărbat din Pielești a fost prins băut la volan. Un tânăr craiovean circula cu autoturismul cu autorizația de circulație provizorie expirată.

Polițiștii din Craiova au avut parte ieri de două situații grave în trafic, soldate cu întocmirea unor dosare penale.

Primul caz s-a petrecut ieri dimineață, la ora 07.38, pe bulevardul Decebal, unde un bărbat de 43 de ani, din comuna Pielești, a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier. Pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, urmând ca rezultatele să ajungă la IML. În acest caz, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Al doilea incident a avut loc ieri, la ora 12.10, pe strada Matei Basarab din Craiova. Polițiștii Secției 1 au depistat un tânăr de 28 de ani, din municipiu, la volanul unui autoturism. Verificările au scos la iveală faptul că autorizația de circulație provizorie a vehiculului era expirată. Șoferul a fost cercetat pentru infracțiunea de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Ambele cazuri se află în atenția polițiștilor, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale ce se impun.

