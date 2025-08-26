(VIDEO) Scene violente în Dolj. Tată de 84 de ani, lovit de fiul de 61 de ani

Un bărbat de 61 de ani a ajuns în arestul IPJ Dolj, după ce și-ar fi agresat în repetate rânduri tatăl, un bătrân de 84 de ani.

Incidentul a avut loc pe 20 august, în comuna Mîrșani. În jurul orei 20.53, polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 84 de ani, care a reclamat că a fost bătut de propriul fiu.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au stabilit că, în aceeași seară, în jurul orei 20.50, dar și mai devreme, la ora 18.55, bărbatul de 61 de ani ar fi exercitat acte de violență asupra tatălui său.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru violență în familie. Pe 25 august agresorul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

