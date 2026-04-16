Muncitor lovit mortal de un buldoexcavator, în timp ce lucra într-un șanț

Un muncitor care făcea parte dintr-o echipă ce lucrează la reabilitarea unui drum judeţean din comuna argeşeană Lunca Corbului a murit, joi, după ce a fost lovit de un buldoexcavator. El se afla într-un şanţ, încercând să taie o rădăcină, iar colegul său care manevra utilajul nu l-a observat.

„Din verificările preliminare a rezultat că bărbatul în cauză, de 53 de ani, din comuna Sârbii Măgura, judeţul Olt, ce participa la lucrări de modernizare pe DJ 679, a fost accidentat în zona inferioară a corpului, în împrejurări ce vor face obiectul cercetărilor.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, precum şi neluarea, respectiv nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă”, informează reprezentanţii Poliţiei judeţene Argeş.

Muncitorul făcea parte din echipa care măsura cotele drumului. El a intrat într-un şanţ deja săpat, unde a găsit o rădăcină. Fără să îşi anunţe colegii, a luat o drujbă şi a intrat în şanţ pentru a tăia bucata de lemn, moment în care colegul care conducea utilajul a dat în spate şi l-a lovit.

La sosirea echipajului medical de urgenţă, bărbatul era semiconştient, însă în scurt timp a intrat în şoc hemoragic şi a murit.

