Trei hoți, bătuți de locatarii apartamentului pe care au vrut să-l jefuiască

Trei bărbați au fost reținuți pentru tâlhărie, după ce ar fi încercat să fure dintr-un apartament din Făgăraș. Locatarii, doi bărbați, erau însă acasă și i-au înfruntat, informează ȘtirileProTV.

Cercetările au început după ce unul dintre tâlhari, rănit la piept în timpul luptei, a ajuns la spital. Bărbatul de 24 de ani le-a povestit doctorilor că s-a accidentat singur, însă aceștia nu l-au crezut și au anunțat poliția.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că individul, împreună cu doi prieteni de vârste apropiate, au vrut să dea o lovitură noaptea, într-un bloc din Făgăraș.

Când au pătruns în apartamentul vizat, au fost surprinși însă de cei doi bărbați care locuiau acolo.

S-a iscat o bătaie, în urma căreia hoții au fost puși pe fugă. N-au reușit să ia decât un telefon mobil, iar unul dintre ei a fost rănit.

Anchetatorii au făcut percheziții la domiciliile celor trei suspecți, iar la final i-au reținut.

