Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii – origine, semnificații și tradiții

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare cu profunde semnificații religioase și spirituale, celebrată de Biserica Ortodoxă în vinerea din Săptămâna Luminată, la cinci zile după Paște. Ziua este dedicată Maicii Domnului, cea care, prin harul său, a dăruit lumii izvoare cu puteri tămăduitoare.

Când se sărbătorește Izvorul Tămăduirii

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este celebrată în fiecare an în prima vineri după Paște. În 2026, aceasta cade pe data de 17 aprilie.

Ce semnificație are sărbătoarea

Semnificația acestei sărbători este profund religioasă și simbolizează harul vindecător al lui Dumnezeu, revărsat prin Maica Domnului, considerată ocrotitoarea celor bolnavi și suferinzi. Apa sfințită în această zi este considerată tămăduitoare atât pentru trup, cât și pentru suflet.

Credincioșii participă la slujbe speciale, iar momentul central îl reprezintă sfințirea apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică. Aceasta este păstrată în case și folosită pe tot parcursul anului pentru binecuvântare și protecție.

Totodată, sărbătoarea transmite un mesaj de reînnoire spirituală, fiind strâns legată de perioada Învierii și de bucuria vieții noi.

Această zi cinstește puterea vindecătoare a credinței și a rugăciunii către Maica Domnului, iar credincioșii vin în număr mare la biserică pentru a participa la slujba de sfințire a apei.

Originea sărbătorii Izvorul Tămăduirii

Praznicul Izvorului Tămăduirii şi-a luat numele de la o minune săvârşită de Maica Domnului prin apa unui izvor cu puteri tămăduitoare, petrecută în apropierea Constantinopolului.

Astfel, conform tradiţiei, un înţelept orb rătăcind prin această parte de lume s-a întâlnit cu viitorul împărat Leon cel Mare, om de rând la vremea aceea, bun, blând şi pios, care văzând deficienţa omului l-a călăuzit prin acest ţinut.

La un moment dat, omului fără vedere i s-a făcut sete, iar Leon a pătruns într-un desiş plin de arbori şi verdeaţă. Iniţial, Leon nu a găsit nicio sursă de apă, însă la întoarcere a auzit o voce spunându-i: „Nu e nevoie să te osteneşti, Leone, căci apa este aproape!”, astfel că se reîntoarce la căutări, şi aude acelaşi glas: „Pătrunde, Leone împărate, mai adânc în pădurea aceasta şi luând cu mâinile apa tulbure, potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi şi vei cunoaşte de îndată cine sunt Eu, Care sălăşluiesc aici de multă vreme”. Leon a urmat îndemnul acelei voci, iar de îndată orbul a început să vadă.

După înfăptuirea minunii, omul care tocmai îşi recăpătase vederea a spus: „Maica Domnului eşti aici! Te-am găsit!”, iar Leon a îngenuncheat şi a rostit cuvintele: „Am văzut Lumina cea adevărată, pe Maica Preacurată. Aici este izvorul tămăduirilor, fântâna dătătoare de sănătate!”. Tot atunci înţeleptul i-a prezis lui Leon că, în curând, va ajunge împărat.

În anul 475, Leon împlineşte profeţia şi devine împărat. În acelaşi an a început, în apropierea locului în care s-a produs minunea, cu multe eforturi financiare, construcţia Bisericii Izvorul Tămăduirii, care se găseşte şi astăzi la Istanbul, în forma ei restaurată, împreună cu ceea ce se crede a fi izvorul aducător de minuni.

Tot tradiţia arată că, mai târziu, împăratul Justinian (527-565), care suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce a băut apă din acest izvor, iar în semn de mulţumire, a construit o biserică şi mai mare, care în anul în anul 1435 a fost distrusă de turci.

Se spune că acest izvor a înviat un corăbier din Tesalia care şi-a dat obştescul sfârşit pe mare. Acesta apucase să-i roage pe colegii lui să-l îngroape la biserica Izvorului, iar aceştia conformându-se acestei dorinţe, au turnat peste corpul fără viaţă trei ciuturi de apa, aducând învierea lui.

Într-un alt moment se spune că biserica de la Izvor, fiind afectată de cutremure, era în pericol de prăbuşire, dar o minune a Maicii Domnului a făcut ca biserica să fie sprijinită, până ce toţi credicioşii aflaţi aici s-au pus la adăpost.

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii

În această zi, există mai multe tradiții și obiceiuri respectate de credincioși:

– Se face slujba de sfințire a apei (agheasma mică), în curtea bisericii sau lângă o fântână, râu sau izvor. Această agheasmă se ia pe nemâncate și se păstrează în casă pentru momente grele sau de boală.

– Credincioșii se stropesc cu apă sfințită pentru sănătate, pace, alungarea duhurilor rele și binecuvântarea locuinței.

– Se stropește casa, gospodăria și animalele pentru protecție.

– În unele sate, preotul merge cu crucea și agheasma mică pe la case, binecuvântând gospodăriile, animalele și recoltele.

– Se rostesc rugăciuni către Maica Domnului pentru vindecare trupească și sufletească, ajutor în necazuri și ocrotire.

– În zonele unde există izvoare considerate miraculoase, oamenii vin să bea apă sau să se spele simbolic pe față pentru curățare și sănătate.

Ce nu se face de Izvorul Tămăduirii

– Nu se spală haine, considerându-se că în această zi apa are un caracter sacru, nu se murdărește cu lucruri lumești.

– Nu se lucrează la câmp sau în gospodărie. Este o zi de sărbătoare și rugăciune, nu de muncă fizică.

– Nu se refuză apa sfințită. Se bea cu smerenie, pe nemâncate, și se rostește o rugăciune.

– Nu se ignoră nevoile celor din jur. Fiind o zi a milei și tămăduirii, este bine să faci un gest de ajutor pentru cineva aflat în suferință.

– Nu se consumă alcool sau se petrece zgomotos. Sărbătoarea este una a vindecării și reculegerii, nu a distracției fără măsură.

