Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Cea mai mare vulnerabilitate a unei țări este cearta internă

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat importanța stabilității politice, care înseamnă „predictibilitate și încredere“, România având nevoie de un parteneriat „stabil între stat și cetățean“.

„Liniștea nu este un lux, este o strategie de dezvoltare. În aprilie 2026, România are nevoie de un parteneriat stabil între stat și cetățean. Stabilitatea politică înseamnă, de fapt, predictibilitate și încredere. Cea mai mare vulnerabilitate a unei țări este cearta internă. Când suntem uniți și predictibili, vocea noastră contează la Washington și la Bruxelles. Stabilitatea politică se traduce la final în fiscalitate predictibilă, investiții și dezvoltare, lucruri despre care nu vorbim suficient, pentru că ele se fac în liniște“, a scris Abrudean, joi, pe Facebook.

Aderarea la OCDE nu trebuie „periclitată“

El a explicat că România este „mai aproape ca oricând“ de aderarea la OCDE și acest pas nu trebuie „periclitat“.

„Eu sunt clujean, pentru mine acasă este reperul și exemplul cel mai bun pe care vi-l pot da că lucrurile bune cresc în liniște. Clujul a devenit un hub de industrie high-tech și cercetare, unde stabilitatea a atras investiții care nu vin pentru un an, ci pentru decenii. În timp ce noi ne pierdem în polemici la televizor, la Jucu și în centrul Clujului, 3.500 de ingineri români proiectează viitorul mobilității globale“, a subliniat președintele Senatului.

Abrudean a dat câteva exemple de investiții făcute de companii mari.

„Bosch a ales să investească încă 100 de milioane de euro aici nu pentru că am promis scutiri de moment, ci pentru că au găsit un ecosistem predictibil. Grupul german Knauf a investit peste 70 de milioane de euro într-o fabrică de materiale de izolație, ridicată de la zero într-o perioadă de incertitudine europeană. România este mai aproape ca oricând de aderarea la OCDE, clubul celor mai selecte economii ale lumii, unde, odată finalizat acest proces, va fi parte la cele mai importante decizii privind investițiile și economia. De ce am periclita ceva de care suntem atât de aproape de a câștiga? De ce nu ne place liniștea?“, a adăugat Abrudean.

