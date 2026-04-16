Claudiu Manda: Dacă Bolojan nu pleacă, ne retragem miniştrii din guvern

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat joi că se conturează ideea unei singure întrebări în cadrul consultării interne din PSD, despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic lui Bolojan. El a precizat că, dacă va fi o majoritate clară, primul gest de responsabilitate PSD îl aşteaptă de la premier, şi va fi un termen, de 24 de ore sau 72 de ore, în care acesta să anunţe decizia. El a mai spus că, dacă premierul nu pleacă din funcţie, PSD îşi va retrage miniştrii din guvern.

„Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am un vot şi eu, după data de 20, voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuşi să vedem ceilalţi colegi ai noştri cum se poziţionează şi rămâne să vedem ce se întâmplă şi după data de 20”, a spus secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la un podcast.

„După 6 regiuni din 8, am găsit unul singur care este bolojenist, care este şi asumat, Toma, de la Buzău. În rest, n-a fost niciun. Adică, cel puţin împotriva ideii noastre de a ne despărţi de domnul Bolojan, va fi un vot pentru. Acum rămâne să vedem dacă sunt şi altele voturi. Deci, încă o dată, rezultatul e cert”, a mai afirmat el.

Secretarul general al PSD a explicat că în PSD sunt discuţii dacă să existe o singură întrebare sau mai multe întrebări în cadrul consultării interne.

„Cred că se conturează ideea să avem o singură întrebare. Adică, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie, rămânem la guvernare într-o coaliţie. Este o întrebare despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, a mai spus el.

„Nu vrem să ne retragem din această coaliţie proeuropeană“

Claudiu Manda a subliniat că, dacă previzionează că rezultatul votului din PSD va fi, într-o majoritate foarte clară, că nu mai continuă aşa, primul gest de responsabilitate îl aşteaptă de la premierul Ilie Bolojan.

„Dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45% ca să nu spunem jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să mai continui, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză (..) corect ar fi să spui am înţeles, mulţumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo.

Dacă domnia sa nu doreşte, cred că va fi un termen de, nu ştiu, 24, 48 de ore, 72 de ore, pentru că, repet, noi nu vrem să venim aşa, ne-am supărat şi dăm foc la ţară, de asta am şi făcut discuţii cu sindicatele, de asta am făcut şi discuţii cu patronatele, de asta am mers împreună şi la Bruxelles şi am vorbit cu familia noastră socialistă şi cu ceilalţi dintre liderii europeni, spunându-le că s-ar putea să apară un astfel de moment în care PSD-ul nu mai doreşte să mai continue cu domnul Bolojan, că nu vrem să ne retragem din această coaliţie proeuropeană, că nu vrem să fugim de responsabilitate, dar sigur că, dacă se pune problema continuării în formula aceasta de patru partide proeuropene, ar trebui să se regăsească mai mult şi măsurile noastre pe care le-am propus, să ne găsim într-o situaţie de dialog, unul care nu e de dialog, din punctul nostru de vedere, să reevaluăm inclusiv mecanismul de decizie în cadrul coaliţiei”, a arătat Manda.

Claudiu Manda: „Noi ne retragem miniştrii din guvern“

Întrebat ce se întâmplă dacă premierul nu renunţă la funcţie, Manda a răspuns: „Noi ne retragem miniştrii din guvern. (..) În momentul în care domnul Bolojan doreşte să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile, că vrea să rămână printr-un vot pe care să-l obţină de la AUR, că vrea să rămână printr-o manevră, combinaţii cu AUR, gen, nu bagă AUR moţiune, nu votează AUR moţiune, rămâne aşa, provizoriu, este treaba domniei sale şi atunci vorbim de cine ţine şi întreţine şi provoacă criza”.

