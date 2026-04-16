15 șoferi au rămas fără permis în Olt, după acțiunea Speed Marathon

Polițiștiii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, ieri, o amplă acțiune în cadrul operațiunii Speed Marathon, parte a campaniei europene ROADPOL – SPEED.

Acțiunile au avut loc pe principalele artere de circulație din județ și au urmărit prevenirea accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă.

Peste 120 de șoferi sancționați pentru viteză

În urma controalelor desfășurate, polițiștii au aplicat 123 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea limitelor legale de viteză.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de aproximativ 25.000 de lei.

Totodată, polițiștii au reținut 15 permise de conducere.

Șoferii sancționați au fost surprinși circulând cu viteze care depășeau cu peste 50 km/h limita maximă admisă pe sectorul de drum respectiv.

Poliția atrage atenția asupra pericolului vitezei excesive

Reprezentanții IPJ Olt reamintesc faptul că viteza excesivă și neadaptată condițiilor de drum reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave.

Polițiștii îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte limitele legale de viteză și să adopte un comportament preventiv în trafic, pentru a evita tragediile.

