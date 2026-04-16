Statul pregătește listări la bursă: Hidroelectrica, Romgaz și CEC pot aduce miliarde la buget. Guvernul României ia în calcul un nou val de listări la bursă pentru companii de stat, potrivit unui raport transmis în ședința Executivului de cabinetul vicepremierului Oana Gheorghiu.

Documentul include o analiză asupra a 22 de întreprinderi publice și identifică mai multe companii eligibile pentru listare la Bursa de Valori București.

Raportul are caracter exploratoriu și propune demararea unor studii de fezabilitate, fără a include evaluări independente de piață, conform stirileprotv.ro

Primele trei tranzacții prioritare ar putea aduce la buget între 3 și 8 miliarde de lei

Conform estimărilor bazate pe capitalizările bursiere din martie 2026, primele trei tranzacții prioritare ar putea aduce la buget între 3 și 8 miliarde lei.

Cele mai importante operațiuni vizate sunt:

Vânzarea unui pachet de 5–10% din Hidroelectrica, printr-un mecanism de tip ABB, cu venituri estimate între 3,1 și 6,2 miliarde lei

Vânzarea a 5–7% din Romgaz, tot prin ABB, cu un potențial de 2,2 – 3,1 miliarde lei

Listarea CEC Bank prin IPO, cu un volum ce urmează să fie stabilit prin studii de fezabilitate.

Strategia propusă include două tipuri de tranzacții:

ABB (Accelerated Book Building) – metodă rapidă prin care pachete mari de acțiuni sunt vândute investitorilor instituționali

IPO (Initial Public Offering) – listarea inițială la bursă, prin care o companie își oferă acțiunile publicului larg

Diferența majoră este că ABB presupune vânzarea unor acțiuni deja listate, în timp ce IPO-ul marchează intrarea unei companii pe piața de capital.

Lista companiilor vizate

Pe lista companiilor analizate pentru listare la bursă, pe lângă CEC Bank, se află și:

Portul Constanța (condiționat)

CNAB București (amânat)

Salrom (condiționat)

Loteria Română (condiționat)

Imprimeria Națională (amânat)

Cuprumin (condiționat)

Romarm (condiționat)

Poșta Română (condiționat)

Aceste listări presupun un proces mai complex, inclusiv pregătirea unui prospect, selectarea unui intermediar și o perioadă de implementare de minimum 6 până la 12 luni.

