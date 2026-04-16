Oana Gheorghiu: CFR Marfă își va declara falimentul

Compania CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea susține că o mare parte a angajaților sunt și vor fi preluați de Carpatica Feroviar.

Oana Gheorghiu a fost întrebată joi, în cadrul unei conferințe de presă, cine va prelua activitatea companiilor de stat propuse pentru lichidare, în special a companiei CFR marfă.

„CFR Marfă este o companie care își va declara falimentul până la 31 mai. Acesta este calendarul. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă”, a răspuns vicepremierul.

Ea a fost întrebată, de asemenea, ce se va întâmpla cu angajații companiei.

„O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a explicat Gheorghiu.

Ministerul Transporturilor este într-un „dialog constructiv” cu sindicatul

Ea a precizat că Ministerul Transporturilor este într-un „dialog constructiv” cu sindicatul: „Nu sunt tensiuni acolo. Dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranță va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajați și cei mai potriviți sunt cei care au fost la CFR Marfă”.

Planurile pentru compania CFR SA

Vicepremierul a anunțat și planurile pentru compania CFR SA.

„CFR SA este extrem de importantă și știm că sunt în progres investiții de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transportelor până la 30 aprilie să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiții. Este absolut necesar și este singura soluție prin care putem crește viteza trenurilor în România, investiții în infrastructură”.

