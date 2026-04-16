Sancțiunile SUA pentru petrolul rusesc, din nou în vigoare

Donald Trump închide portița prin care Putin a câștigat 19 miliarde de dolari într-o singură lună. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat miercuri că administrația Trump nu va prelungi o derogare temporară de la sancțiunile pentru petrolul rusesc, introdusă luna trecută pentru a stabiliza piețele energetice globale.

Derogarea de 30 de zile, care a expirat sâmbătă, a permis livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate deja pe nave aflate pe mare, între 12 martie și 11 aprilie.

Țările asiatice au fost principalii beneficiari ai măsurii

Țările asiatice care caută alternative la aprovizionarea întreruptă din Orientul Mijlociu au fost principalii beneficiari ai măsurii. Unele dintre aceste țări, inclusiv Filipine, au făcut lobby pe lângă Washington pentru a prelungi derogarea, scrie Moscow Times.

O derogare separată, pentru petrolul iranian, este programată să expire în acest weekend.

Derogarea de la sancțiunile pentru petrolul rusesc s-a confruntat cu critici din partea aliaților SUA, care au susținut că această decizie a oferit un câștig financiar neașteptat pentru bugetul federal al Rusiei, în timp ce Moscova continuă să poarte război împotriva Ucrainei.

Veniturile Rusiei din transporturile de țiței și petrol au crescut la 19 miliarde de dolari luna trecută

Bessent a apărat decizia la o conferință de presă la Casa Albă, argumentând că derogarea a împiedicat o creștere mai semnificativă a prețurilor, care ar fi crescut și mai mult veniturile Rusiei din domeniul energiei.

„Să ne gândim la o lume diferită în care petrolul ar fi ajuns la 150 de dolari și ar fi câștigat mult mai mult făcând acest lucru, scumpind petrolul rusesc aflat deja pe apă”, a spus secretarul Trezoreriei. „Acestea urmau să fie vândute și să meargă în China indiferent de situație.”

Bessent a remarcat că țițeiul de referință West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționează acum la aproximativ 93 de dolari pe baril, în scădere față de „scenariile apocaliptice” de 200 sau 250 de dolari. Petrolul Brent, referința europeană, se vinde cu 95 de dolari barilul.

Agenția Internațională pentru Energie a declarat săptămâna aceasta că veniturile Rusiei din transporturile de țiței și petrol au crescut la 19 miliarde de dolari luna trecută, o inversare bruscă față de februarie, când veniturile au atins un minim post-invazie de 9,75 miliarde de dolari.

Citeşte şi: Persoanele fizice cu datorii de peste 1.200 de lei la primării vor ajunge pe „lista rușinii”