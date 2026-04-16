Turcia a emis mandate de arestare pentru 83 de persoane care au lăudat online atacurile armate din școli

Autoritățile din Turcia au emis mandate de arestare pentru 83 de persoane acuzate că au publicat pe rețelele sociale mesaje care glorificau cele două atacuri armate din școli petrecute în această săptămână.

Potrivit poliției, cei vizați sunt suspectați că au promovat conținut care „lăuda criminalitatea și criminalii” și care putea afecta ordinea publică. În plus, autoritățile au blocat accesul la 940 de conturi de social media și au închis 93 de grupuri de pe Telegram.

Două atacuri armate în doar două zile

Primul atac a avut loc marți, în districtul Siverek, unde un fost elev a deschis focul într-un liceu și a rănit 16 persoane înainte de a se sinucide. Printre răniți s-au numărat elevi, profesori, un angajat al cantinei și un polițist.

Al doilea atac, considerat cel mai grav atac armat din istoria modernă a școlilor din Turcia, s-a produs miercuri, în orașul Kahramanmaraș. Un elev de 14 ani a ucis opt colegi și un profesor, iar alte 13 persoane au fost rănite înainte ca atacatorul să moară.

Atacatorul ar fi plănuit masacrul din timp

Anchetatorii spun că adolescentul care a comis atacul din Kahramanmaraș ar fi pregătit masacrul în avans.

Pe computerul său a fost descoperit un document datat 11 aprilie, care arăta că intenționa să desfășoare „o operațiune majoră” în viitorul apropiat. De asemenea, poliția susține că acesta folosea pe WhatsApp o imagine care făcea referire la Elliot Rodger, autorul unui atac armat din Statele Unite din 2014.

Potrivit autorităților, adolescentul ar fi folosit cinci arme care aparțineau tatălui său, fost polițist, acesta fiind arestat între timp.

Familiile victimelor cer măsuri urgente

Joi au avut loc funeraliile pentru victimele atacului din Kahramanmaraș, unde sute de persoane s-au adunat pentru a aduce un ultim omagiu copiilor și profesorului uciși.

Rudele victimelor au cerut autorităților măsuri mai stricte de securitate în școli, în contextul în care astfel de atacuri sunt extrem de rare în Turcia, dar au început să provoace îngrijorare în întreaga țară.

