Nava-școală „Mircea” a plecat spre New York pentru aniversarea a 250 de ani ai Statelor Unite

Nava-școală Mircea a plecat din portul Constanța într-un marș internațional de instrucție care va include mai multe escale în Statele Unite.

Velierul românesc va participa la evenimentul Freedom250, organizat pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

„Mircea” va ajunge la New York de Ziua Independenței

În cadrul voiajului, Nava-școală Mircea va face escale în porturile Miami, Norfolk, Baltimore, New York și Boston.

Momentul central al participării românești va avea loc la începutul lunii iulie, când nava va ajunge în portul New York chiar de Ziua Independenței a Statelor Unite.

Velierul va rămâne andocat timp de patru zile, înainte de a-și continua drumul spre Boston.

O flotilă impresionantă de veliere la New York

Portul New York va găzdui cu această ocazie cea mai mare adunare de veliere organizată vreodată, iar nava românească va face parte din flotila internațională care va întâmpina Statuia Libertății.

La ceremonia de plecare a navei din Constanța a participat și atașatul naval al Ambasadei SUA în România, comandorul Justin Dargan.

Ambasadorul american în România, Darryl Nirenberg, a declarat că participarea României la Freedom250 reflectă puterea parteneriatului dintre cele două state și patrimoniul maritim comun.

Nava „Mircea”, simbol al Marinei Române

Nava-școală Mircea este una dintre cele mai cunoscute nave ale Marinei Române, potrivit Ambasadei SUA de la București.

Construită în 1938, la Hamburg, nava are trei catarge, o lungime de aproximativ 82 de metri și 23 de vele cu o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați.

Echipajul este format din aproximativ 80-89 de membri și până la 140 de cadeți.

Nava este considerată sora unor veliere celebre precum USCGC Eagle, Gorch Fock și NRP Sagres.

