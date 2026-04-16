Acțiuni preventive ale polițiștilor doljeni în școlile din Dăbuleni și Bechet

Polițiștii doljeni au desfășurat, ieri, noi acțiuni preventive în unitățile de învățământ preuniversitar din orașele Dăbuleni și Bechet.

Activitățile au avut loc în sistem integrat și au urmărit:

prevenirea delincvenței juvenile,

combaterea traficului și consumului de droguri,

reducerea fenomenului infracțional în mediul școlar.

Elevii au aflat care sunt riscurile consumului de droguri

În cadrul întâlnirilor organizate în școli, polițiștii le-au vorbit elevilor:

despre pericolele consumului de substanțe psihoactive,

despre consecințele legale și medicale ale implicării în traficul de droguri.

Totodată, oamenii legii au încercat să crească gradul de conștientizare în rândul elevilor privind riscurile și vulnerabilitățile la care pot fi expuși.

Discuții despre bullying, absenteism și violență

Printre temele abordate s-au numărat și prevenirea violenței în școli, comportamentele de tip bullying, absenteismul și alte forme de comportament de risc.

Polițiștii le-au explicat elevilor cum pot evita conflictele și ce trebuie să facă atunci când sunt martori sau victime ale unor situații periculoase.

Verificări și în apropierea unităților de învățământ

Pe lângă activitățile informative, polițiștii au verificat și societățile comerciale aflate în apropierea unităților de învățământ.

Reprezentanții IPJ Dolj transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu jandarmii, profesorii și elevii, pentru menținerea unui climat sigur în școli.

