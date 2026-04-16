Promenada Craiova marchează Ziua Forțelor Terestre printr-o expoziție de tehnică militară

Promenada Craiova organizează duminică, 19 aprilie, începând cu ora 10:00, un eveniment dedicat Zilei Forțelor Terestre Române, în parteneriat cu Brigada Multinațională Sud-Est.

Evenimentul va avea loc în parcarea din fața magazinului Reserved și va include o expoziție interactivă de tehnică și echipamente militare.

Vizitatorii vor putea vedea de aproape echipamentele militare

Publicul va avea ocazia să descopere dotările utilizate în activitatea militară și să afle mai multe despre activitatea Forțelor Terestre Române.

Pe tot parcursul evenimentului, militari profesioniști vor fi prezenți pentru a răspunde întrebărilor vizitatorilor. Ei vor oferi informații despre misiunile desfășurate atât în țară, cât și în cadrul parteneriatelor internaționale.

Militari străini și informații despre cariera militară

La eveniment vor participa și militari din contingentele străine integrate în Brigada Multinațională Sud-Est. Aceștia vor prezenta modul în care funcționează cooperarea internațională în domeniul apărării.

Vizitatorii interesați vor putea afla și detalii despre oportunitățile unei cariere militare și despre condițiile de acces în sistem.

Muzica militară va completa atmosfera evenimentului

Atmosfera va fi animată de un moment artistic susținut de muzica militară a garnizoanei Craiova, care va aduce un plus de energie întregului eveniment.

Accesul este gratuit. Organizatorii îi invită pe craioveni să participe și să descopere mai îndeaproape activitatea Forțelor Terestre Române.

Citește și: (VIDEO) Percheziții DIICOT în București și patru județe într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism